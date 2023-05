Especial Cão tem Novas Oportunidades de Emprego: Confira os Cargos Disponíveis!

A renomada empresa de alimentos para animais, Special Dog, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em várias cidades do país. A companhia, reconhecida por sua excelência na produção de alimentos para pets, oferece uma ampla gama de benefícios aos seus colaboradores, além de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Special Dog abre vagas de emprego pelo país

A Special Dog é conhecida por oferecer um pacote de benefícios atrativo aos seus funcionários. Dentre eles, estão inclusos plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, seguro de vida, programa de incentivo educacional, entre outros. Além disso, a empresa valoriza a qualidade de vida e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, proporcionando flexibilidade de horários em algumas posições.

A companhia está em busca de profissionais talentosos e apaixonados por animais para preencherem diversas posições estratégicas. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Gerente de Produção;







Analista de Marketing Digital;







Supervisor de Vendas;







Assistente Administrativo;







Operador de Máquinas;







Assistente de Recursos Humanos;







Técnico em Qualidade;







Motorista de Entrega;







Coordenador de Logística;







Assistente de Controle de Qualidade;







Analista Financeiro;







Auxiliar de Expedição;







Estagiário de Design Gráfico;







Auxiliar de Produção.

Veja também: Unicesumar tem mais de 100 vagas de emprego abertas pelo país

Sobre a empresa

A Special Dog é uma empresa brasileira especializada na fabricação de alimentos para animais de estimação. Fundada em 1999, a companhia possui uma trajetória de sucesso, destacando-se pela alta qualidade de seus produtos e pelo compromisso com o bem-estar animal. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Special Dog é reconhecida como uma das principais marcas do segmento no mercado nacional.

Além de se preocupar com a saúde e a nutrição dos animais, a empresa também está comprometida com a sustentabilidade ambiental. A Special Dog possui práticas de produção que visam reduzir o impacto ambiental, desde a escolha de ingredientes de origem responsável até a adoção de embalagens sustentáveis.

Como se candidatar

O processo de candidatura às vagas da Special Dog é feito exclusivamente pelo portal 123empregos. Após acessar o site, os candidatos devem buscar pela empresa e selecionar a vaga de seu interesse. Em seguida, será necessário preencher um formulário com informações pessoais e profissionais relevantes, além de enviar o currículo atualizado.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.