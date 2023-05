Especialista em cirurgia plástica acha que Tom Cruise está confiando no Botox ‘um pouco demais’

Ehomem muito solteiro que tem dinheiro e fama como Tom Cruise faz, será inevitavelmente confrontado com a escolha de fazer algum trabalho ou permitir que suas rugas apareçam. Em de Tom Cruise caso, estamos falando de um dos mais importantes hollywood estrelas e um sábio dos filmes de ação. Em muitos casos, ele pode ser considerado a versão americana de Jackie Chan porque ele também faz todas as suas acrobacias. Ele precisa parecer impecável na câmera, como tem feito por mais de 30 anos. Mas já há alguns indícios de que o homem está envelhecendo, ele completou 60 anos no ano passado e podemos dizer que ele não parece mais o sempre perfeito protagonista. Cruzeiro supostamente gasto $ 50.000 pelo trabalho que aparentemente fez. Existem enormes diferenças entre 2017 e Tom Cruise de hoje. você pode vê-los todos?

Especialista avalia o trabalho cosmético de Tom Cruise

Pessoal em O Sol perguntou ao Dr. Richard Westreich e descobri que Cruise realmente gastou US $ 50 mil em alguns trabalhos para o rosto. Ele disse: “Ao longo dos anos, é possível que ele tenha gasto até $ 50.000 em tratamentos cosméticos. No geral, acho que Tom está apenas começando com tudo. Acho que para a maioria das pessoas, há um ponto de inflexão quando o problema começa tão ruim que eles decidem que querem fazer algo sobre isso. Oscar correndo, a testa de Tom parecia lisa como um tambor. Suas sobrancelhas também parecem um pouco mais baixas do que o normal. Se botox é feito bastante pesadamente, então as sobrancelhas podem cair, e isso parece bastante forte com Botox na testa.”

O médico acrescentou: “Normalmente, os atores masculinos querem tratamentos muito leves porque querem manter sua capacidade de fazer expressões. botox nos machos só porque não acho que eles exijam a erradicação completa das linhas. Olhando para as fotos anteriores de Tom sorrindo, suas sobrancelhas sobem e ele tem rugas na testa. Eu posso ver que em 2018, e certamente em 2022, Tom tinha algumas linhas bem profundas na testa, então eu definitivamente acho que ele fez botox recentemente. As fotos do almoço dos indicados ao Oscar, tiradas em fevereiro, por exemplo, foram a primeira vez que notei que Tom poderia ter botox. O fato de ele ter esperado todo esse tempo para colocar Botox é bastante interessante.” Mas lembre-se sempre pessoal. Um não é feio, o outro é apenas pobre.