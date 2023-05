Esposa de Bruce Willis chora após gesto da filha para o pai

Om das notícias mais chocantes do mundo do cinema nos últimos meses foi o diagnóstico de demência do ator Bruce Willis tornou-se notícia de primeira página devido ao impacto nos amantes dos seus filmes e principalmente depois de saber que é uma doença que não tem cura e que progride muito rapidamente, o que significa que o seu estado irá piorar rapidamente.

Não só os fãs de seus filmes estão sendo afetados, obviamente sua família é a que mais sofre com o estado de saúde de Bruce, tanto sua atual esposa Emma Hemingsua ex-esposa, Demi Moore ou todos os seus filhos, incluindo o mais novo de 9 anos.

Da relação com Moore, de 68 anos e com quem viveu 10 anos, nasceram três filhas: Rummer (34 anos), Scott LaRue (31) e Tallulah Belle (29).

Ele tem sido sua atual esposa, Bainhapor mais de uma década, e eles têm duas filhas, Mabel Ray (11 anos) e Evelyn Penn (9).

Um gesto de fazer qualquer um chorar

Tem sido Bruceda esposa que através de seu perfil no Instagram contou ao mundo o que aconteceu com sua filhinha e seu marido.

“Tenho que contar essa história para vocês, e vou tentar fazer isso sem chorar, porque quando Evelyn me contou essa história, eu virei um mar absoluto (de lágrimas)”, disse a modelo britânica.

“Evelyn me disse outro dia ‘você sabia que pessoas com demência podem ficar gravemente desidratadas?’ Eu disse que não e perguntei como ela sabia.”

Ela contou que sua filha lhe disse que ela vinha procurando informações sobre demência na escola, durante um tempo livre que ela tinha.

“Eu disse: ‘Evelyn, sempre garantiremos que o papai tenha uma garrafa de água à mão. Obrigado por me avisar'”, contou. Emma Heming recontado.

“Mas a coisa mais amorosa e solidária que você pode fazer é ser curioso e se informar sobre a doença de seu pai.

“Uma das melhores coisas que podemos fazer como cuidadores – e como amigos e familiares – é educar-nos sobre a doença de nosso ente querido, para que possamos estar ao seu lado e apoiá-lo da melhor maneira possível.”