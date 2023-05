‘Esquisitão’: agente de Dillon Brooks critica Shams Charania, membro da NBA

EUnão é nenhum segredo que Dillon Brooks viu suas ações caírem nas últimas semanas.

O Memphis Grizzlies swingman se viu em apuros por comentários francos sobre Golden State Warriors estrela Draymond Verde e especialmente Lebron Jamescujo Los Angeles Lakers eliminado Memphis desde a primeira rodada dos playoffs.

Brooks é um agente livre no final da temporada, e um relatório na terça-feira afirmou que os Grizzlies não o contratariam novamente “sob nenhuma circunstância”. Isso provocou uma reação do agente de Brooks e uma nova guerra de palavras envolvendo o jogador.

O agente de Brooks responde a Shams

Shams Charania na terça-feira twittou que Brooks não voltaria para Memphis, mas o texto de seu post levantou as sobrancelhas nas mídias sociais.

Mike Georgeque representa Brooks através de seu Gestão Esportiva OneLegacy firme, disparou contra Charania na quarta-feira. Ele questionou a credibilidade do repórter e perguntou em voz alta quem são suas fontes.

Os números não mentem

Charânia é um dos mais proeminentes e confiáveis NBA insiders no negócio. Mas mesmo que ele tenha falado fora de hora, não há como negar que as travessuras de Brooks – combinadas com desempenho abaixo da média – afetarão seu mercado de agente livre.

Na série de seis jogos contra Os anjos, Brooks arremessou apenas 31 por cento do chão e ainda pior do território de três pontos com 24 por cento. Ele teve uma média de menos de 11 pontos por jogo e obteve uma classificação ofensiva total de 84 – o que significa que os Grizzlies foram 16% piores na pontuação do que a média da liga de 100 quando o jogador de 27 anos estava no chão.

Com estatísticas como essas, Jorge pode ter preocupações maiores do que se um repórter da NBA está sendo educado e respeitoso.