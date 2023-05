Estácio oferece Mais de 90 Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil

A renomada instituição de ensino superior, Estácio, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diversas localidades do Brasil. Com o objetivo de fortalecer ainda mais sua equipe e proporcionar um ambiente de trabalho inspirador, a companhia está em busca de profissionais qualificados e comprometidos para integrarem sua equipe.

Estácio abre vagas de emprego pelo país

Ao se tornar um colaborador da Estácio, os profissionais terão acesso a uma gama de benefícios que valorizam e incentivam o desenvolvimento pessoal e profissional. Dentre os benefícios oferecidos pela empresa, destacam-se:

Salário competitivo, compatível com o mercado;







Plano de saúde e odontológico;







Vale-alimentação ou refeição;







Programas de capacitação e treinamento;







Oportunidades de crescimento interno;







Ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo;







Flexibilidade de horário;







Programas de incentivo à saúde e bem-estar;







Licença-maternidade e paternidade estendida;







Bolsa de estudos para colaboradores e dependentes;







Participação nos lucros;







Convênios com instituições de ensino;







Plano de previdência privada;







Vale-transporte.

A Estácio está oferecendo uma ampla variedade de vagas de emprego em diferentes áreas e localidades. Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Recursos Humanos – São Paulo/SP;







Coordenador Acadêmico – Rio de Janeiro/RJ;







Assistente Administrativo – Belo Horizonte/MG;







Professor de Direito – Salvador/BA;







Analista de Marketing Digital – Porto Alegre/RS;







Técnico de Informática – Fortaleza/CE;







Auxiliar Financeiro – Recife/PE;







Estagiário de Engenharia Civil – Brasília/DF;







Consultor Comercial – Curitiba/PR;







Secretário Escolar – Manaus/AM;







Analista de Sistemas – Florianópolis/SC;







Instrutor de Cursos Livres – Goiânia/GO;







Designer Gráfico – Campinas/SP;







Assistente de Relacionamento com Alunos – Vitória/ES.

Veja também: Roldão Atacadista tem mais de 270 vagas de emprego em São Paulo



Você também pode gostar:

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Estácio, basta acessar o site 123empregos. Nesse portal, o candidato encontrará todas as informações necessárias sobre cada vaga, requisitos específicos e o processo seletivo. É importante ressaltar que as vagas também estão disponíveis no portal, onde o interessado poderá se candidatar diretamente.

Sobre a Estácio

Com um ambiente de trabalho colaborativo e inovador, a Estácio valoriza o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores, proporcionando benefícios atrativos, como salário competitivo, plano de saúde e odontológico, programas de capacitação, oportunidades de crescimento interno e bolsa de estudos para colaboradores e dependentes. Além disso, a empresa se destaca por sua cultura inclusiva e por promover a diversidade em todos os níveis organizacionais.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.