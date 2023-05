Estado de saúde de Jamie Foxx ‘inalterado’, apesar dos apelos por orações

Despite chama por oração de Jamie FoxxA família e amigos do ator no início desta semana, fontes afirmam que a condição do ator continua a mesma.

No mês passado, Foxx deu entrada no hospital com problemas de saúde, mas poucos detalhes foram divulgados. “Nada mudou. Ele ainda estava na mesma condição”, disse uma fonte à página seis.

Apelos por orações

“As orações de todos, o amor de todos, a energia – tudo isso é visto e sentido”, disse seu amigo Kevin Hart na quarta-feira, falando ao podcast Implausive.

Foi revelado que Foxx não voltaria a apresentar o programa Beat Shazam com sua filha Corinne em um futuro próximo.

Em vez disso, Nick Cannon se ofereceu para ser o anfitrião convidado da dupla, com Kelly Osbourne atuando como DJ do show. Foxx, que tem 55 anos, foi internado em 12 de abril com uma “complicação médica”, mas nem sua família nem seus representantes revelaram mais detalhes.

“Precisamos de você de volta, mano. Oh Allah, eu venho antes de você mais uma vez humildemente pedindo por favor, cure e restaure nosso irmão … mais forte e melhor do que antes!” amigo do Foxx Charlie Mack também postado esta semana.