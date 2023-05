Estrela da WWE Carmella anuncia gravidez após dois abortos espontâneos

estrela da WWE Carmella – a princesa de Staten Island – anunciou na segunda-feira que ela e o marido Corey Graves estão esperando um filho… depois de sofrer dois abortos espontâneos no ano passado.

A ex-campeã feminina do WWE Smackdown, de 35 anos, compartilhou a emocionante notícia postando fotos dela e de Graves juntos, mostrando sua crescente barriga.

Carmella – cujo nome verdadeiro é Leah Van Dale — contado “Good Morning America” ​​​​ela está tentando manter uma mentalidade positiva agora que o casal está esperando depois de sofrer abortos espontâneos em setembro e outubro do ano passado.

“Tem sido um turbilhão”, disse Carmella. “Acho que, por causa do meu passado, foi difícil ficar entusiasmado com este, mas fui cautelosamente otimista.”

Podcast Depois do Sino

Em fevereiro, Carmella revelou no podcast ‘After The Bell’ de Corey com Kevin Patrick que ela teve que se afastar da WWE porque teve uma gravidez ectópica.