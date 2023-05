Estrela de ‘Jury Duty’ Ronald Gladden no novo anúncio móvel de Ryan Reynolds Mint

Ryan Reynolds está de volta com outro anúncio oportuno para sua empresa de telefonia celular – desta vez, ele recrutou um cara que recentemente ficou famoso por ter sido enganado … só que agora, ele está na brincadeira.

Claro, estamos falando sobre Ronald Gladden que é a estrela e o assunto principal do programa de sucesso da Amazon Freevee “Jury Duty” – que é basicamente o moderno ‘Joe Schmo Show’ … onde uma pessoa pensa que faz parte de algo real, e todo mundo é um ator.

Ron se tornou uma sensação na internet desde que a série estreou no mês passado, e agora seu novo show é estrelar o último comercial do Mint Mobile de Ryan – o que é incrível.

Assista … RR começa conectando todos os serviços e recursos do Mint – como o fato de ainda custar $ 15 / mês – o que o leva a perguntar a Ron se ele pode acreditar. O cara entra em cena e responde: “Não, isso não parece real” … referindo-se à grande revelação do “Dever do Júri”.