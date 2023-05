Estrelas na diligência 2023 — se divertindo ao sol!

O Stagecoach, um dos maiores festivais de música country do mundo, chegou ao fim, e não foi apenas o típico Joe’s no meio da multidão… as celebridades também levaram tudo!!!

Jasmine Goode , Amanda Stanton dar Nick Viall são apenas alguns dos rostos familiares chegando a nomes como Lucas Bryan , Chris Stapleton , ZZ Top dar Kane Brown em Indio neste fim de semana, vivendo no mesmo local do festival onde o Coachella terminou apenas 1 semana antes.

Esses superfãs country devem ter se divertido muito, apesar do sol quente do deserto… provavelmente com a ajuda de um pouco de uísque do Tennessee!