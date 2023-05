Etapas para registrar minha pulseira EDC

O EDC, também conhecido como Electric Daisy Carnival, é realizado anualmente em Las Vegas. Os bilhetes são emitidos na forma de pulseiras que podem ser ativadas por um determinado método que não é conhecido por todos. A partir de agora, o EDC 2023 está sendo realizado em Las Vegas. As datas provisórias são 19, 20 e 21. Isso faz um fim de semana perfeito. No entanto, o que acontece se você não souber como ativar a pulseira EDC Las Vegas? Bem, não se preocupe, apenas leia nosso antes de sair para o EDC.

O que é a pulseira EDC Las Vegas?

EDC é um acrônimo para Electric Daisy Carnival. Em palavras simples, é um carnaval ou festival musical organizado por um grupo conhecido como Insomniac. Curiosamente, o EDC, que acontece anualmente em Las Vegas, é atualmente o maior festival de música de toda a América do Norte. Os shows são geralmente hospedados nos fins de semana. Da mesma forma, desta vez o EDC será realizado em Las Vegas nos dias 19, 20 e 21.

Como você já deve saber, todo show requer um ingresso para entrar. Da mesma forma, sendo um evento de alto nível, o EDC vai um passo além. Eles não emitem bilhetes de código QR simples ou bilhetes de papel. Em vez disso, eles oferecem uma pulseira eletrônica com todos os detalhes necessários.

Você também recebe um livreto que inclui quase todos os detalhes associados à entrada e aos T&C. Por isso, se você quiser ir ao EDC Las Vegas, você precisa ativar a pulseira EDC e apresentá-la na entrada da esquina da bilheteria.

Como registrar e ativar a pulseira EDC Las Vegas 2023

A ativação do EDC Las Vegas é realmente um processo muito simples. Se você seguir cuidadosamente as etapas fornecidas, poderá ativar sua pulseira EDC Las Vegas com sucesso antes do início do carnaval.

Tire sua pulseira e encontre o ID da pulseira. Deve ficar na parte de trás. Agora, vá para o site de registro de ingressos do Front Gate. Marca de seleção em Eu não sou um robô e faça o procedimento usual como encontrar os semáforos ou barcos. Clique em Vamos começar.

É isso. Agora você tem sucesso pulseira EDC ativada. Uma vez ativado, você pode usá-lo e depois ir para o evento.

Por que não consigo encontrar a ID da pulseira EDC Las Vegas?

A identificação da pulseira está na parte de trás da sela da pulseira. Tire-o das mãos e olhe para a parte de trás. Lembre-se, para ativar a pulseira EDC, o ID da pulseira é extremamente importante.

Quais são os documentos necessários para a ativação?

Para ativação, você não precisa de nenhum documento. No entanto, ao entrar no EDC, você pode ser solicitado a apresentar seu comprovante de identidade, comprovante de idade e o cartão de débito ou crédito com o qual os ingressos foram reservados.

O que fazer se eu não conseguir ativar a pulseira EDC?

Coisas bizarras acontecem com a maioria de nós. Da mesma forma, se você não conseguir ativar sua pulseira EDC, não precisa entrar em pânico.

Há um balcão de bilheteria dedicado configurado logo antes de você entrar nos portões do EDC. Embora a multidão possa ser esmagadora, você ainda pode descobrir seu problema conversando com o balcão de atendimento ao cliente.

A equipe também é amigável, então eles certamente irão ajudá-lo se você for genuíno do seu lado. Genuíno no sentido significa que você mesmo comprou a pulseira e não de qualquer lugar preto.

Já que o EDC é tão popular que as pessoas vendem pulseiras pretas. Portanto, se você for vítima de uma pulseira do mercado negro, pode haver problemas que não podem ser resolvidos pela equipe.

Lembre-se de que, ao ativar sua pulseira EDC Las Vegas, todas as informações que você enviou durante a reserva estarão acessíveis à equipe e ao pessoal de entrada.

Quando você deve usar a pulseira EDC Las Vegas?

Não há momento ideal para usar a pulseira EDC Las Vegas. Tudo o que você precisa fazer é garantir que não seja danificado sempre que usá-lo. No entanto, o momento ideal para usar sua pulseira EDC Las Vegas seria um pouco antes de sair para o carnaval.

O que acontece se você perder sua pulseira EDC Las Vegas?

Se você perder sua pulseira antes de poder entrar no evento, não precisa se preocupar se tiver dinheiro. Da mesma forma, para reemitir uma nova pulseira, você terá que pagar $ 20 e mostrar a fatura que você comprou anteriormente a pulseira deles. Você também pode fornecer sua pulseira de identificação, se a tiver, e eles emitirão outra pulseira.

Quantas vezes você pode entrar no EDC com pulseira?

Você pode usar a pulseira para entrar no EDC Las Vegas apenas uma vez – IN e OUT. Não há nada no meio. Você não pode simplesmente sair para pegar alguns lanches e depois voltar para dentro.

A linha inferior | Ativação da pulseira EDC Las Vegas

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode ativar a pulseira EDC Las Vegas em 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, comente rapidamente antes do final do evento.

