EUA e ONU condenam insultos racistas a Vinícius no Mestalla, em Valência

Tos insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior durante a partida entre Real Madrid e Valência em Mestalla foram fortemente condenadas pelos Estados Unidos e pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Mateus Millerporta-voz do Departamento de Estado dos EUA, discutiu sobre o “horrível” abuso racista sofrido por Viniciusenfatizando que o racismo deve ser condenado onde quer que ocorra, inclusive no esporte.

Volker Turko Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, também denunciou os insultos racistas dirigidos à estrela do futebol brasileiro, apelando aos organizadores de eventos desportivos para implementarem estratégias que previnam o racismo no desporto.

A prevalência do racismo

“O abuso racial enfrentado – mais uma vez – por Real Madrid jogador de futebol Vinícius Júnior na Espanha no último domingo é um forte lembrete da prevalência do racismo no esporte”, turco disse.

“Peço aos organizadores de eventos esportivos que tenham estratégias para prevenir e combater o racismo.”

O alto comissário expressou ainda preocupação com os frequentes relatos de violência e danos infligidos a afrodescendentes pelas forças de segurança em vários países.

Ele exortou os indivíduos a refletir sobre seus próprios preconceitos, considerar o impacto de suas palavras e examinar suas reações a comentários racistas.