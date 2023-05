Eva Longoria e seu apelo mais vingativo aplaudidos em Hollywood

Eva Longoria é uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood. No entanto, a filha texana de imigrantes mexicanos teve uma carreira paralela em Hollywood por muitos anos que muitos talvez não conhecessem e que viu a luz do dia no Festival de Cinema de Cannes. Ela fez sua estréia com o novo longa-metragem ‘Flamin’ Hot’.

A modelo e atriz aproveitou o palco de Cannes para lançar um pleito que foi amplamente aplaudido, pois destacou as dificuldades dos diretores latinos da indústria cinematográfica em encontrar oportunidades e ter seus projetos financiados.

“Meu filme não foi de baixo orçamento de forma alguma, não foi de $ 100 milhões, mas não foi de $ 2 milhões”, Longoria disse. “Quando foi o último filme de estúdio dirigido por uma latina? Foi há 20 anos. Não podemos ter um filme a cada 20 anos.”

Longoria acrescentou que “28% dos compradores de ingressos nas bilheterias são latinos. Seu filme não fará sucesso se você não tiver o público latino”, defendendo essa presença nos Estados Unidos.

Além disso, Longoria mostrou sua frustração: “O problema é que, se este filme falhar, as pessoas dizem: ‘Oh, histórias latinas não funcionam… outro. Esse é o problema. Eu tenho uma chance, trabalho duas vezes mais, duas vezes mais rápido, duas vezes mais barato.”