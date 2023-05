Evento de jipe ​​leva a 230 prisões no Texas, autoridades dizem que foi ‘bem-sucedido’

Um grande evento para os fanáticos do Jeep, chamado “Go Topless Weekend”, tornou-se um ponto de acesso popular … com policiais prendendo mais de 230 pessoas durante o evento selvagem.

As outras 13 pessoas estão enfrentando crimes, e o Gabinete do Xerife diz que pelo menos mais 2 incidentes estão sendo investigados – incluindo um acidente de carro em que uma mulher foi arremessada de um veículo e sofreu um grave ferimento na cabeça.

Apesar de todas as bandeiras vermelhas, as autoridades ainda estão chamando a festa do Jeep de um “evento bem-sucedido” porque fizeram aproximadamente o mesmo número de prisões no ano passado.