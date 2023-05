Ex de Dani Alves, Joana Sanz revela tatuagem em parte ‘secreta’ do corpo

Joana Sanz está seguindo em frente com sua vida depois de sua separação Daniel Alves, que ainda está preso. A modelo das Canárias continua ativa nas redes sociais e não para de oferecer conteúdo.

Desta vez, ela voltou a postar nas redes sociais um vídeo em que passa o dia na praia.

Ela revelou sua última tatuagem em uma área especial. Em sua nádega.

Na primeira parte do vídeo, Joana foca-se no seu rosto, antes de dar um zoom nas costas, onde se situa a sua tatuagem.

E se concentra nessa área claramente. Sobre o que é tudo isso? Joana Sanz não hesita em oferecer o que leva na pele, que não é outra senão uma concha.

A modelo fez uma pausa depois de ter participado do último evento da revista ‘Harper’s Bazaar’ em Madrid.

A canarense, mais na moda do que nunca após a polêmica do marido Dani Alves, chamou a atenção junto com outras celebridades como Elena Rivera, Marisa Jara e Silma Lopez