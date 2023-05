Ex-estrela do Cowboys, Ezekiel Elliott ainda está procurando um time, mas “perdeu uma etapa”, segundo relatos

Fvermes Dallas Cowboys correndo de volta Ezequiel Elliot ainda está em busca de uma equipe nesta entressafra, e as especulações sobre seus possíveis pontos de pouso continuam a circular. Embora algumas fontes sugiram a Cleveland Browns e Los Angeles Chargers como destinos em potencial, é importante levar essas afirmações com cautela.

De acordo com uma fonte questionável, um insider mencionou que os Chargers poderiam ser uma boa opção para Elliott, colocando-o como titular do running back. Austin obrigado. Esta dupla hipotética é descrita como tendo potencial para ser “uma das duplas de running back mais letais de todo o futebol”. A conexão entre Elliott e o ex-coordenador ofensivo do Dallas Kellen Mooreagora com os Chargers, aumenta a plausibilidade desse cenário.

Quanto aos Browns, há preocupações sobre se eles estariam dispostos a investir na Elliott, dadas suas outras necessidades posicionais e alternativas disponíveis. perdendo D’Ernest Johnsonn na agência livre e o status incerto de Kareem Hunt criar uma abertura potencial para Elliott, mas resta saber se os Browns priorizariam contratá-lo.

Apesar da especulação em andamento, vale a pena notar que os Cowboys não são atualmente considerados pretendentes viáveis ​​para Elliot. Essa reviravolta irônica certamente adicionaria um elemento divertido à situação, considerando as declarações anteriores do proprietário Jerry Jones.

Elliott “perdeu um passo”, dizem alguns gerentes gerais

No entanto, é importante lembrar que o valor de mercado da Elliott pode ter diminuído. Os relatórios sugerem que os gerentes gerais o veem como tendo “perdido um passo” e não sendo mais a vaca de sino que era antes. Essa percepção pode estar influenciando a falta de ofertas que Elliott recebeu até agora.

Apesar dos desafios, Elliot permanece paciente e focado em encontrar o ajuste certo. Ele está determinado a vencer e está disposto a esperar que surja a oportunidade certa. Embora os Chargers e os Browns tenham sido mencionados como possíveis pretendentes, é importante abordar esses rumores com cautela. O NFL o cenário é dinâmico e as necessidades e prioridades das equipes podem mudar rapidamente.

Enquanto Elliott navega em sua busca por uma nova equipe, é evidente que ele pode ter que aceitar um papel menor do que está acostumado. Essa mudança de perspectiva é necessária para seu sucesso futuro na liga.

No mundo em constante evolução do futebol profissional, o próximo capítulo da carreira de Ezekiel Elliott permanece incerto. Só o tempo dirá onde ele irá pousar e que papel desempenhará.