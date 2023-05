Ex-jogador gay da NBA, John Amaechi critica Bob Huggins: ‘Ele parece um dinossauro!’

Como relatamos anteriormente, Huggins usou calúnias homofóbicas durante uma aparição no rádio de Cincinnati na segunda-feira … referindo-se aos fãs de Xavier como “católicos f ** s” enquanto falava com Bill Cunningham é 700 WLW.

Amaechi – que se assumiu gay em 2007 – ficou sabendo do que o lenda do treinador recebeu … e ele acredita, infelizmente, que Huggins não é o único em uma função de liderança esportiva que usaria tal termo.

Mas Amaechi não está apenas desapontado com Huggins – ele continuou a falar contra os apresentadores do programa… dizendo que eles “também são nojentos e culpados por incitar essa conversa e chamá-lo de ‘o melhor’ depois que ele disse essas palavras. “

“Ganhei um prêmio outro dia da indústria do esporte e, em meu discurso de aceitação, falei sobre o esporte ser um recipiente vazio que as pessoas preenchem com quem são – se você imaginar com o que esse homem preenche seu esporte, é difícil imaginar que os resultados humanos serão positivos, mesmo que o sucesso esportivo ocorra”, diz Amaechi.