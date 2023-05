Ex-namorada de Franky Venegas dos Island Boys removendo tatuagens dele após sua prisão

ex de Franky, amina frequentou Maus hábitos Tatuagens e remoção de tatuagem a laser em Fort Lauderdale esta semana. Proprietário Liz Chaviano disse ao TMZ, foi a primeira de muitas sessões para esfregar as tatuagens de Franky de Amina.

Dizem que ela tem um total de 3 peças de tinta em homenagem a Kodiyakredd – pseudônimo de Franky’s Island Boys – uma tatuagem do rosto dele no pescoço, o nome dele no peito e outra no pulso.