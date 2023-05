Ex-NFL RB Kapri Bibbs é preso por intoxicação pública em Los Angeles

Ex-running back da NFL Kapri Bibbs – um membro da equipe vencedora do Super Bowl do Denver Broncos em 2015 – foi preso em Los Angeles no início desta semana … TMZ Sports aprendeu.

Bibbs não foi escolhido no Draft da NFL de 2014, mas se manteve no time de treino do Denver Broncos naquele ano. Em 2015, ele foi convocado para o elenco principal do time… e ajudou os Broncos em uma temporada que os viu vencer o Carolina no Super Bowl 50.