Ex-NHL Star PK Subban envergonha Lizzo com comentário crasso no ar

Subban PK corpo envergonhado lizzo ao vivo enquanto quebrava um jogo do playoff da NHL para a ESPN na noite de terça-feira … e seu comentário foi tão grosseiro que muitos online agora estão exigindo um pedido de desculpas do ex-All-Star.

Subban – que se juntou à cobertura de hóquei da ESPN após sua aposentadoria em 2022 – fez o comentário enquanto quebrava o jogo 1 do Panthers vs. Série de playoffs da Copa Stanley do Maple Leafs.

PK Subban insultando Lizzo aleatoriamente NÃO estava no meu cartão de bingo para esta noite😭😭 pic.twitter.com/Gvc8rq7HB6 — DaCaniac (@CaniacDaBaby) 3 de maio de 2023

O co-apresentador do Subban no set da ESPN, John Buccigrosssugeriu que Toronto deveria “fazer uma lancheira” depois de perder por 4 a 2 – insinuando que o time deveria comer mais para ficar mais forte no jogo 2.

Subban concordou … e então disparou um tiro barato no cantor de “Truth Hurts”.

“Talvez eles precisem preparar um almoço do tamanho de Lizzo”, disse Subban.

As palavras foram imediatamente atingidas com reação nas mídias sociais … com muitos pedindo que o ex-defensor do New Jersey Devils pedisse desculpas. Outros no Twitter instaram a ESPN a punir seu principal analista de hóquei pelo comentário.

Até agora, nem Subban nem ESPN abordaram a controvérsia. Lizzo também não… embora ela não seja estranha a respondendo aos comentários sobre o corpo dela.



