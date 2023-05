Ex-vencedora do American Idol deixa a fama e volta a cantar no metrô de Nova York

Ttrês anos depois de vencer ídolo americano, Samantha “Just Sam” Diaz voltou às suas raízes, apresentando-se nos metrôs de Nova York. Ela recentemente compartilhou vídeos de si mesma cantando em estações de metrô em Instagramrevelando sua jornada desde a vitória no Idol.

Em uma legenda agora deletada, Diaz admitiu sentir-se “super envergonhado” por tocar novamente. Ela escreveu: “Eu não queria que as pessoas soubessem que eu realmente precisava do dinheiro e não queria que as pessoas soubessem que não era opcional.”

Apesar de sua decepção inicial, Diaz mostrou autocompaixão, reconhecendo que começou sua jornada no Idol ainda jovem, com pouco conhecimento da indústria musical. Desde então, ela aprendeu muito e pretende compartilhar suas experiências com outros artistas, na esperança de orientá-los para longe das lutas que enfrentou ao seguir uma carreira musical.

Temporada de Diaz ídolo americano ocorreu durante o COVID 19 pandemia, que trouxe incerteza para o seu futuro. No entanto, ela permaneceu pronta para o que quer que surgisse.

Abordando a curiosidade em torno de sua jornada, ela escreveu: “Nunca esperei vencer, mas venci … Sei que as pessoas estão sentindo que as decepcionei.” Apesar desses sentimentos, Diaz mantém a fé e acredita que há coisas maiores reservadas para ela.

Sam diz que sentiu falta de orientação depois de vencer o Idol

O apoio de sua avó, que não sabe nada sobre a indústria da música, mas tem ouvido para talentos, serve de pilar para Diaz. Ela valoriza a habilidade de sua avó em ouvir e reconhecer um bom cantor.

Diaz também reconheceu a falta de orientação e assistência que recebeu após a vitória no American Idol: “Existem pessoas que tiveram mais sucesso do que eu … mas eu não sou elas. Não gosto da minha situação, mas não vai ser isso para sempre.”

Diaz já havia se apresentado em Metrô de Nova York antes de fazer o teste para o Idol em 2020. Ela explicou que as dificuldades financeiras surgiram depois de se separar de Registros de Hollywood, tornando difícil para ela lançar novas músicas. Apesar desses contratempos, Diaz continua resiliente, continuando a escrever e criar músicas para se sustentar.