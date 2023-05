Excelente Notícia para Aposentados e Pensionistas do INSS: Confira a Novidade!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em conjunto com o Ministério da Previdência Social, irá lançar, no dia 22 de maio, o cartão virtual INSS+. A carteira dará direito a benefícios,além de contar com o “clube de vantagens”, através de uma parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Sendo assim, esse “clube de vantagens” dará descontos em cinemas, shows, academias, lojas, cupom de desconto em viagens, telemedicina, entre outros.

Os benefícios disponibilizados pelo cartão virtual INSS+ poderão ser utilizados por aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto. ALém disso, o novo cartão será desenvolvido pelo Dataprev, sendo totalmente virtual e disponível através do aplicativo Meu INSS.

De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, “O cartão virtual Meu INSS representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS”.

Para os segurados que utilizam o sistema do Banco do Brasil, os benefícios do cartão virtual estarão disponíveis mesmo para quem não é correntista do banco. No entanto, através da Caixa Econômica Federal, o Meu INSS estará disponível apenas para os usuários que se utilizam da conta do banco.

“Nesse primeiro momento, a parceria será com Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas vamos buscar outros bancos e entes públicos e privados para entrar no Meu INSS “, afirma Glauco André Fonseca Wanburg, presidente interino do Instituto.

13º salário do INSS

O pagamento do 13º salário do INSS 2023, destinado aos aposentados e pensionistas, começa na próxima semana, dia 25 de maio (quinta-feira). O benefício foi antecipado pelo Governo Federal, contemplando mais de 30 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sendo assim, para que isso se tornasse possível, o Governo irá gastar R$ 62,6 bilhões com os pagamentos.

A antecipação dos pagamentos do 13º salário do INSS foi decidida neste mês de maio, via um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União. Com isso, os pagamentos irão ocorrer em duas parcelas.

Ao contrário dos anos anteriores (2022 e 2021), os pagamentos do 13º salário do INSS em 2023 serão feitos nos meses de maio e junho, seguindo o calendário habitual do instituto. Anteriormente, os pagamentos deste benefício foram realizados nos meses de abril e maio.

Além disso, estão aptos a receber este abono do INSS os segurados que tenham recebido, neste ano, aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Mudança no cálculo da aposentadoria

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu recentemente a favor da chamada revisão da vida toda do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com isso, os aposentados agora podem adicionar ao seu histórico de revisão o recebimento de salários anteriores ao Plano Real, ou seja, anteriores a julho de 1994.

Antes da decisão do STF, os aposentados do INSS apenas podiam considerar em seu cálculo da aposentadoria as contribuições feitas após essa data. Desta maneira, muitos segurados do instituto acabavam ficando com valores finais reduzidos do benefício. No entanto, caso o segurado deseje entrar com uma ação para a revisão da vida toda, é necessário ter cautela e ter ajuda de um profissional.

Sendo assim, o recomendado é que seja contratado um advogado especialista na área previdenciária. É importante destacar que não são em todos os casos que a revisão da vida toda do INSS irá beneficiar o aposentado. Isso porque, ao adicionar as contribuições anteriores a 1994 pode ocorrer uma diminuição no valor do benefício, ao invés de um aumento. Desta forma, é importante ter cuidado.



Você também pode gostar: