Executivo do NY Yankees pede paciência com equipe em dificuldades

One das listas mais caras em Liga Principal de Beisebol começou lentamente – e alguns fãs estão perdendo a paciência.

O Ianques de Nova Iorque estão enraizados na parte inferior do liga americanaDivisão Leste, com um recorde de vitórias e derrotas de 16-15 que os coloca 8,5 jogos atrás do primeiro colocado Tampa Bay Rays. As lesões atingiram duramente os Yankees no início da temporada, mas uma figura-chave na organização espera que a equipe resolva com mais de 100 jogos restantes no calendário.

Cashman espera que cabeças mais frias prevaleçam

Muito tempo Yankees Director Geral Brian Cashman assumiu a culpa pelo início lento de Nova York.

“Na posição em que estamos, temos que agradecer por estarmos em uma longa temporada, porque estamos muito machucados agora. … Se você quer condenar alguém, condene homens”, disse ele ao mídia de Nova York na quarta-feira.

As expectativas eram altas como sempre para os Yankees entrando na temporada. Eles vinham de uma temporada de 99 vitórias em 2022, que terminou com uma derrota de quatro jogos para o Houston Astros no Série do Campeonato da Liga Americana.

Mas Nova York tem lutado para acertar a bola em média (0,227 como um time entrando na quarta-feira) ou em força (um decepcionante 6º na AL em home runs). rebatedor estrela Aaron Juiz foi ferido, enquanto Giancarlo Stanton perdeu várias semanas com uma distensão no tendão.

Cole um ponto brilhante

Sem lançador destro Gerrit Coleos Yankees podem estar em uma posição ainda pior.

O próprio Cole venceu cinco de suas sete partidas nesta temporada com uma minúscula média de corridas ganhas de 1,35. Ele foi o primeiro arremessador do mês da Liga Americana na temporada de 2023. Nova Iorque como equipe venceu todas as sete partidas, mas está 9-15 quando qualquer outro arremessador está no monte.

Apesar de suas lutas até este ponto, os Yankees também podem se consolar com o fato de que estão a apenas alguns jogos de uma vaga no playoff de wild card com grande parte da temporada restante – embora a diferença para Tampa Bay já pareça muito grande.