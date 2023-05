“Explorando a História do Brasil: Conhecendo os Tópicos Mais Relevantes para o ENEM 2023”.

Todos nós sabemos que a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, aborda diversas questões de história do Brasil. Elas são cobradas na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, no primeiro dia de aplicação do exame.

Porém, a história do Brasil é extensa e repleta de eventos, o que torna difícil o seu estudo completo. Assim, para te ajudar a estudar de forma eficiente para o ENEM 2023, o artigo de hoje separou um resumo com tópicos de história do Brasil que podem ser cobrados pelo ENEM. Confira!

A colonização do Brasil

O período conhecido como “Brasil Colônia” teve início somente no ano 1530, 30 anos depois da chegada dos portugueses no Brasil. A colonização portuguesa não foi oficializada imediatamente após a chegada dos europeus, uma vez que os portugueses estavam se interessavam, no início, somente pelo uso do Novo Mundo como ponto de apoio para as novas expedições às Índias.

Com o passar do tempo, o Brasil passou a ser visto como uma região de grande potencial econômico e para colonização.

Podemos mencionar que a colonização portuguesa no Brasil teve algumas particularidades. Ao contrário de outras outros colonizadores europeus no continente americano, os portugueses optaram por um modelo de colonização baseado na exploração do pau-brasil e na instalação de feitorias ao longo da costa brasileira.

A economia colonial

As principais características da economia brasileira durante o período conhecido como “Brasil Colônia” é um assunto muito abordado pelas questões de história do ENEM.

Durante o período colonial, a economia do país foi baseada em atividades de extração que visavam a exportação. Assim, Brasil foi transformado em um fornecedor de matérias-primas para a Europa, exportando produtos como: o pau-brasil, o açúcar, o algodão, o café e o ouro.

O sistema utilizado para o plantio durante o período colonial era o sistema de plantation, baseado na existência de grandes propriedades latifúndios em que era usada a mão-de-obra de escravizados. Os latifúndios estiveram presentes principalmente na região Nordeste do país.

O Primeiro Reinado

O termo “Primeiro Reinado” é usado para definir a primeira fase do Brasil Império, que aconteceu entre os anos de 1822 e 1831. Nessa época, D. Pedro I governou o Brasil como imperador, após a independência do país, oficializada em 1822.

O Primeiro Reinado foi caracterizado por conflitos políticos, econômicos e sociais, além da instabilidade e das dificuldades na consolidação da nova nação. O período terminou em 1831 com a abdicação de D. Pedro I em favor de seu filho, o futuro D. Pedro II.

O Segundo Reinado



O Segundo Reinado foi o período em que D. Pedro II governou o Brasil como imperador e começou no ano de 1840, com o fim do Período Regencial. A época foi caracterizada pela estabilidade política e econômica do país, provocada em parte pela consolidação da economia cafeeira e a modernização do país, além do Golpe da Maioridade, que colocou fim ao aspecto instável do Período Regencial.

Além disso, o Segundo Reinado foi caracterizado por transformações sociais e culturais fundamentais, como a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888.

Por fim, o período (e todo o Brasil Império) terminaria no ano de 1889 com a proclamação da República.

A Guerra do Paraguai

Durante o Brasil Império (1822-1889), o país foi palco de diversas revoltas e movimentos sociais. Um dos acontecimentos mais marcantes foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre os anos de 1864 e 1870 e envolveu diversos países da América Latina: o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai.

Dentre os principais motivos que provocaram a Guerra do Paraguai, pode-se destacar foram o imperialismo de Solano López, que governava o Paraguai, e a luta pelo controle da Bacia do Prata. O estopim do conflito aconteceu quando o Paraguai, com o objetivo de expandir suas terras e formar o “Grande Paraguai”, invadiu o estado do Mato Grosso. Com isso, a guerra teve início e o Uruguai e a Argentina decidiram ficar do lado do império brasileiro no embate.