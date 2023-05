“Explorando os Desafios da Sociologia no ENEM 2023: Tópicos para Estudo”.

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, aborda diversas questões de sociologia. Elas são cobradas na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, no primeiro dia de aplicação do exame.

Porém, a disciplina de sociologia é extensa e repleta de tópicos, o que dificulta o seu estudo completo. Assim, para te ajudar a estudar de forma eficiente para o ENEM 2023, o artigo de hoje separou um resumo com tópicos de sociologia que podem ser cobrados pelo ENEM. Vamos conferir!

Principais ideias de Auguste Comte

Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. O pensador elaborou essa disciplina ao afirmar sobre a necessidade de analisar a organização da sociedade e o seu modo de funcionamento para reestabelecer a ordem da França do século XIX.

O sociólogo, membro do Positivismo, foi um defensor do cientificismo e da necessidade da valorização da ciência como chave para o progresso da sociedade.

Cultura e contracultura

O termo “cultura” é muito amplo. Dentro da prova do ENEM, ele pode ser usado em referência à valores, crenças, tradições e comportamentos de um grupo.

A contracultura, por sua vez, é um movimento cultural que age em oposição às uma cultura dominante. Os principais movimentos de contracultura surgiram na década de 60, como resposta à expansão da cultura norte-americana. Esses movimentos, como o movimento hippie e o movimento pelos direitos civis, propunham novas formas de cultura que valorizassem a liberdade, a igualdade e a diversidade.

Pensamento de Karl Marx

Karl Marx foi um sociólogo do século XIX que elaborou importantes teorias sobre as classes trabalhadoras. Segundo ele, a história é movida pela luta de classes, sendo a principal delas aquela entre burgueses e proletários.

Além disso, Karl Marx é conhecido pela sua teoria do materialismo histórico, que afirma que as condições materiais são o motor da história.

Poder, Estado e Política

O tema “Poder, Estado e Política” é frequentemente abordado pelo ENEM e envolve diversos pontos dentro do grande assunto da Cidadania.

As questões sobre esse assunto podem envolver direitos e deveres do cidadão na sociedade, bem como temas que abordam a importância do voto, a participação política, os programas sociais e a inclusão.



Além disso, também é importante que você compreenda os conceitos de Poder, Estado e Política e a relação entre eles, uma vez que as questões de sociologia podem abordar o modo como esses três elementos influenciam a organização da sociedade e a vida em comunidade. Busque estudar também os mecanismos democráticos de participação política, como as eleições, os plebiscitos e as consultas populares, que garantem a representatividade e a participação da população na tomada de decisões importantes.

Pensamento de Émile Durkheim

Émile Durkheim é um sociólogo francês que é frequentemente abordado pelas questões de sociologia do ENEM.

Durkheim é o responsável pelo desenvolvimento da teoria da solidariedade social. O pensador argumenta que a sociedade é mantida unida por laços sociais e por valores compartilhados, os quais podem entrar em desarmonia com o surgimento de eventos anômalos.

Os movimentos sociais

O termo “movimentos sociais” é usado para definir as organizações coletivas que lutam por determinadas demandas sociais e políticas de grupos ou indivíduos. Os movimentos podem ter diversos objetivos, como a conquista de direitos, a luta pela igualdade, a proteção do meio ambiente, etc.

É importante destacar que os mais cobrados são aqueles que começaram no século XX, como o movimento negro, ambientalista e feminista.

Principais ideias de Max Weber

Max Weber é um sociólogo cobrado com frequência pela prova do ENEM. O pensador fez uma importante análise da relação entre religião e economia, argumentando que o protestantismo influenciou o desenvolvimento do capitalismo, já que incentivava o trabalho e a busca pelo sucesso material.

Weber é o responsável pelo conceito de “ação social”, usado para argumentar que as ações cotidianas dos indivíduos são influenciadas pela sociedade em que esses vivem. Com isso, o pensador afirma que o ser humano age conduzido pela vida em sociedade, ainda que de forma insconsciente.