Expresso carregado com seis doses de nicotina de Cam Newton vs café com maionese de Will Levis: quem tem o hábito mais estranho?

Cam Newton e Will Lavis têm duas coisas em comum: ambos são zagueiros – embora um seja um ex-MVP da NFL, e o último é um novo recruta que ainda não jogou na liga -, e eles ambos têm hábitos bizarros de café.

zagueiro do Kentucky Will Levis levou a internet ao colapso depois que a CBS postou um vídeo que expôs seu hábito de café sujo: misturar maionese com sua bebida matinal. No vídeo, Levis realmente coloca seu dinheiro onde está sua boca depois de explicar sua prática grosseira, e esguicha uma quantidade horrível de molho em seu café antes de tomar um grande gole. Que nojo!

O Twitter estava cheio de usuários horrorizados, todos expressando seu desgosto com o que haviam testemunhado. “Bloqueado e reportado”, brincou um usuário. “Ele está tentando não ser convocado?”, disse outro.

Acontece que Levis também tem alguns hábitos alimentares questionáveis. Apenas alguns dias atrás Relatório da arquibancada postou um vídeo do quarterback comendo uma banana. Mas, ao contrário das pessoas normais, Levis tem sua própria maneira especial de comê-los: com a pele. Interessante…

Ele não é o único

Acontece que Levi não é o único jogador com hábitos estranhos de café. cam newton também levantou as sobrancelhas com seu pedido diário de café. Isso consiste de seis shots expressos, que bebe ao longo do dia, e uma boa dose de nicotina em forma de charuto nicaraguense. Ele deve estar absolutamente agitado depois do café da manhã assim!

Desde que a notícia foi divulgada, houve um debate intenso no Twitter sobre quem tem o hábito de café mais estranho. O grande vencedor – ou perdedor, dependendo de como você o vê – é Will Levis. As pessoas simplesmente não conseguem entender como colocar maionese no café.