Expresso Saúde facilita acesso à vacinação contra Influenza e Covid em Penedo

Unidade móvel estará na Praça Jácome Calheiros no próximo sábado, 27

Secom PMP

As campanhas de vacinação contra Covid e Influenza em Penedo acontecem nos postos da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e estão sendo reforçadas com a utilização do Expresso Saúde em praças da cidade.

Todo sábado, a unidade móvel adquirida no governo Ronaldo Lopes/João Lucas atende a população em bairros de Penedo, trabalho iniciado no dia 06 de maio na praça do Barro Duro, como o bairro Santa Luzia é mais conhecido.

No final de semana em que se comemorou o Dia das Mães, o Expresso Saúde foi um dos serviços ofertados pela Prefeitura de Penedo durante a primeira edição do programa Assistência Com Você, realizado na Praça 12 de Abril.

E no último sábado, 20, a descentralização das campanhas que salvam vidas atendeu moradores do Oiteiro e comunidades vizinhas ao bairro remanescente quilombola.

A próxima parada do Expresso Saúde acontece no dia 27 de maio, na Praça Jácome Calheiros, ao lado do Colégio Imaculada Conceição.

“Nós estaremos atendendo a população no horário das 7h às 13 horas, inclusive com sistema drive-thru, vacinando as pessoas no carro, sem que ela precise sair do veículo”, informa a Coordenadora de Imunização da SEMS, Dhayanna Gabryella de Oliveira, acrescentando que o atendimento à população na unidade móvel também oferece teste rápido de Covid e aferição de pressão arterial.