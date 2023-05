Expresso Saúde realiza vacinação contra a Covid-19 e Influenza em Penedo

Assessoria SEMS Penedo

Durante todas as manhãs de sábados neste mês de maio, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) vai desembarcar nas praças da Penedo com o Expresso Saúde para a aplicação de vacinas e a realização de testes rápidos da Covid-19.

Na manhã deste sábado (06), o trabalho de prevenção e imunização promovido pelo governo Ronaldo Lopes/João Lucas esteve na Praça Santa Luzia para o primeiro dia da ação que beneficia a população penedense.

“Eu adorei esse ônibus aqui hoje. Finalmente pude tomar a vacina da gripe porque eu não consigo ir ao posto durante a semana. A prefeitura tá de parabéns”, declarou a moradora Vania Maria.

As próximas ações do Expresso Saúde serão no dia 13 de maio, na Praça 12 de Abril (Centro Histórico), dia 20 no bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro) e no dia 27 na Praça Jácome Calheiros, próximo do Colégio Imaculada Conceição.

“Essa ação no Expresso Saúde promove a vacinação contra a gripe Influenza e também contra Covid, com a vacina Pfizer Bivalente. E os testes rápidos são feitos dentro dos nossos parâmetros, que são pacientes que estão com sintomas entre o 3° ao 7° dia”, explica a enfermeira Bruna Luiza.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo