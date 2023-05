Ezekiel Elliott pode ir para o Minnesota Vikings

Fvermes Dallas Cowboys correndo de volta Ezequiel Elliot poderia jogar na próxima temporada pelo Minnesota Vikings como um possível substituto para Dalvin Cook.

O futuro do running back de 27 anos com o Minnesota Vikings tem sido um dilema não resolvido. Durante esta entressafra, houve especulações de que a equipe da NFC North poderia cortar Cook com uma designação de 1º de junho. Uma mudança que, vale a pena notar, seria uma economia de US$ 9 milhões sob o teto salarial.

Com isso, abriria a oportunidade para Elliott continuar sua carreira com os Vikings, o salário e o contrato de Ezekiel seriam menores do que Cook’s, então não parece exagero para ele vir para o time roxo.

Cozinhar para Dallas?

Dalvin Cook, está se recuperando de uma cirurgia no ombro. Isso tem colocado o jogador no radar de diversas equipes que precisam reforçar seu jogo de chão. E um desses possíveis destinos pode ser o Cowboys.

Cooks, o que ele fez com os vikings não deixa dúvidas sobre isso. Em 2022, o running back fechou a temporada regular com 264 corridas para 1.173 jardas e oito touchdowns, além de 39 recepções para 265 jardas e mais dois touchdowns. Esses números renderam a Cook sua quarta carreira Pro Bowl seleção, tudo em uma linha.