Ezekiel Elliott poderia jogar na próxima temporada se deixar o ego de lado e aceitar que não é mais uma superestrela, diz o técnico do RB dos Bucs

Aapós ser liberado pelo Dallas Cowboys durante a entressafra da NFL de 2023, Ezequiel Elliot está atraindo o interesse de outras equipes que precisam de um running back. Embora ele tenha sido uma baixa no teto salarial dos Cowboys, ele ainda é visto como um jogador capaz que pode contribuir para o sucesso de um time.

De acordo com o repórter do Bucs, Rick Stroud, há rumores de que um time que está interessado em Elliott é o Tampa Bay Buccaneers. No entanto, se eles o perseguirem, provavelmente exigirão que ele ajuste suas expectativas em relação a seu cargo e salário.

“O técnico do Bucs RB, Skip Peete, diz que acredita que o ex-Cowboys RB Ezequiel Elliot tem que aceitar que seu papel em uma nova equipe o levaria de um running back de $ 12 milhões para um running back de $ 4 milhões. ‘Então, quem vai contar a ele?'”, Stroud twittou.

A declaração de Peete sugere que os Buccaneers utilizariam Elliott como parte de um comitê de running back, em vez de depender exclusivamente dele. Os Cowboys obtiveram sucesso no ano passado usando uma abordagem semelhante, com Elliott lidando com a maior parte do trabalho entre os tackles e Tony Pollard proporcionando jogadas explosivas. Se Elliott assinar com os Buccaneers, ele poderá desempenhar um papel semelhante e tirar a pressão dos outros running backs do time.

Ele poderia adicionar profundidade ao jogo de corrida Bucs

A lista atual dos Buccaneers inclui Rachel Whiteque se espera seja o jogador ofensivo em destaque, e Chase Edmonds, que se apresenta como um especialista em recepção e potencial defesa de terceira descida. Ao adicionar Elliott à mistura, os Buccaneers teriam mais profundidade e versatilidade em seu jogo de corrida.

Embora Elliott precise aceitar um salário mais baixo e uma função reduzida com os Buccaneers, a oportunidade de jogar por um time que venceu o Super Bowl há apenas duas temporadas pode ser uma proposta atraente. Se ele estiver disposto a se adaptar e trabalhar dentro do sistema da equipe, ele pode ajudar os Buccaneers a fazer outro playoff profundo na próxima temporada de 2023 da NFL.