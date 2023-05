Ezra Miller vai reprisar o papel como ‘The Flash’ se a sequência for iluminada verde

Embora Ezra Miller é um imã de polêmica e já teve inúmeros problemas com a lei… o ator com certeza manterá seu papel futuro como “The Flash”, pelo menos de acordo com o diretor do filme.

Diretor de “Flash” Andy Muschietti apareceu em um próximo episódio do podcast “The Discourse” e não fez questão de querer que Miller reprisasse o papel do super-herói no caso de haver uma sequência.

Muschietti disse: “Se [a sequel] acontece, sim [Miller would be Flash].” Eu não acho que haja alguém que possa interpretar esse personagem tão bem quanto eles.” Miller, que se identifica como não-binário, usa os pronomes eles/eles.

Muschietti continuou, “As outras representações do personagem são ótimas, mas esta visão particular do personagem, eles simplesmente se destacaram em fazê-lo.”

O diretor também apontou que Miller interpreta duas versões diferentes de Barry na mais nova parcela do filme a ser lançada em 16 de junho, então “parece um personagem que foi feito para eles”. O personagem de Miller atende pelo nome de Barry Allen como parte de um elenco de estrelas que inclui 2 Batmans interpretados por Michael Keaton dar Ben Affleck.



Apesar do sucesso do ator, Miller foi repetidamente preso no Havaí e Vermont por agressão, conduta desordeira, furto, furto e assédio.

Todos os casos ocorreram em 2022, mas nenhum deles resultou na condenação de Miller à prisão.