Fã do Cleveland Guardians bate em mulher em briga selvagem nas arquibancadas do jogo

Vários fãs do Cleveland Guardians se envolveram em uma briga louca em um jogo no fim de semana … e as coisas ficaram tão selvagens durante a confusão que um homem realmente pareceu bater em uma mulher.

A luta aconteceu em algum momento durante o Guards vs. Os anjos lutam no sábado no Progressive Field … quando alguns torcedores brigaram com um homem que estava sentado em uma fileira na frente deles.

No vídeo da cena, você pode ver que durante a discussão … uma mulher com uma camisa dos Guardiões parecia cuspir no cara.

Graças a Deus os Guardiões venceram porque os nativos estavam ficando inquietos 🎥 b1ake_55 está no IG pic.twitter.com/KsxBKU3zvc — Barstool Cleveland (@BS_Cleveland) 14 de maio de 2023

Isso aparentemente desencadeou o homem – porque a filmagem mostra que ele então deu dois golpes no rosto da mulher … antes que o cara segurando nachos tentasse separar as coisas com alguns socos.

Os dois foram vistos trocando golpes por vários momentos… antes de levarem as coisas para o chão. Mais socos se seguiram.



Não está claro como as coisas acabaram e se alguma prisão foi feita – procuramos a polícia para comentar, mas até agora, nenhuma resposta ainda.