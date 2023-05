Faculdade Maria Milza (FMU) Inicia Inscrições para o Vestibular 2023/2

O Centro Universitário FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) abriu o período de inscrição para o Vestibular 2023/2, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no 2º semestre letivo deste ano.

As inscrições serão recebidas de forma virtual. Portanto, os estudantes interessados em participar desse processo seletivo devem acessar o sistema de inscrição do FMU, informar o número de CPF e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, os candidatos devem informar todos os dados pessoais e escolares, indicar a opção de curso de graduação escolhida, modalidade de ensino (EaD, presencial ou semipresencial), unidade de ensino e forma de ingresso.

Podem participar desse Vestibular 2023/2 do FMU somente os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

Processo de seleção

Nesta edição do Vestibular 2023/2, a instituição vai selecionar os estudantes através de duas modalidades de ingresso. Desse modo, o candidato poderá optar por realizar o Vestibular Digital ou pelo aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

É de responsabilidade do candidato se inscrever diretamente na modalidade de seleção desejada. Aqueles que optarem pelo aproveitamento das notas do Enem deverão indicar no formulário de inscrição o ano no qual realizou o exame e informar as notas obtidas nas seguintes provas:

Redação;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Matemáticas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Além de informar as notas, é necessário anexar documento comprovante, ou seja, o boletim de desempenho referente à edição do Enem feita pelo candidato.

Prova Online

Aqueles que optarem pelo Vestibular Digital poderão fazer a prova online logo após concluir a inscrição. A avaliação é aplicada por meio da plataforma do FMU.

Conforme estabelecido pela instituição, o vestibular digital é composto por uma redação dissertativa online, com temas da atualidade dispostos de forma aleatória. O candidato terá uma hora para fazer a redação.

Ainda de acordo com as orientações do FMU, a redação precisa ter no mínimo 700 caracteres e no máximo 3000. O candidato deve escrever o texto acordo com a norma culta da língua portuguesa. Além disso, o texto deve seguir o tema proposto.

O FMU informa os resultados para os candidatos de forma individual. Desse modo, no caso das notas do Enem o estudante recebe o resultado logo após a inscrição. Para aqueles que optarem por fazer a prova de redação, o FMU informará o resultado através de e-mail logo após a correção do texto.



Oferta de vagas

Anualmente, o FMU oferta vagas em cerca de 80 opções de cursos de graduação de diversas áreas, com destaque para os cursos da área de Saúde e Engenharias. Os cursos estão disponíveis nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (Educação a Distância).

Entre os cursos ofertados para ingresso no 2º semestre de 2023 estão: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais (Licenciatura e Bacharelado), Big Data e Inteligência, Biomedicina, Blockchain e Criptografia Digital, Ciência da Computação, Ciências Atuárias, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais (Licenciatura), Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Design, Design de Animação, Design de Games, Design de Produto, Direito, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Fisioterapia, Fotografia, Gestão do Agronegócio, Gestão Pública, entre outros.

Outras formas de ingresso

Além do Vestibular Digital e da seleção via notas do Enem, o FMU permite o ingresso de novos em outras quatro modalidades. São elas: Diploma do Ensino Médio, Segunda Graduação, Transferência, e “Volte a Estudar”.

Acesse o site do FMU e para saber mais sobre a instituição.

