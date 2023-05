Família de Cristiano Ronaldo explode e sai em defesa de Georgina: Falei com meus advogados para limpar meu bom nome

Cristiano Ronaldo‘sufocar, Dolores Aveirotem procurado tirar as dúvidas sobre o relacionamento com a nora, Georgina Rodriguezjá que relatos recentes apontavam para um relacionamento ruim entre eles e a tentativa dos portugueses de acabar com o casamento entre georgina e Cristiano.

Ela fez uma declaração no Instagram, em nome da Aveiro família, após a publicação de um jornal árabe: “Dolores Aveiro acusado de recorrer à feitiçaria para separar ronaldo de Georgina Rodriguez”, dizia a manchete.

Katia Aveiro encarregou-se de carregar uma primeira matéria criticando esta notícia: “Abri uma rede social e encontrei este vômito de notícia macabra e a mais baixa que existe… Desta vez, não ficará impune. Nem este lixo de jornal, nem a fonte”.

CristianoA irmã de está farta de informações falsas, então ela as divulgou.

“Estamos em uma época em que vale tudo para ganhar curtidas. Odeio essa notícia, esse jornal e esse conteúdo. Minha mãe está com quase 70 anos, não vende mais saúde, já passou por muita coisa nessa vida para criá-la crianças, e eu mesma irei até o fim por quem teve a brilhante ideia de publicar isso”, continuou ela.

Por sua vez, Dolores Aveiro compartilhou as palavras da filha e observou: “Não vai ficar assim, eu garanto.”

Depoimento completo de Dolores Aveiro no Instagram

“Afirmo que hoje dia 16 de maio de 2023 contactei os meus advogados para limpar o meu bom nome pela minha família e pelo que representam na minha vida. Foi publicada uma notícia num conhecido jornal português (jornal que consequentemente utiliza e abusa do nome de minha família para se promover) esta notícia, falsa, caluniosa e até macabra onde fala de atos horríveis que possivelmente teriam me mandado fazer para tirar a felicidade de um deles meus filhos, esta calúnia é falsa , malicioso e infundado… Meu bom nome nunca será divulgado em público, nunca permitirei que uma fonte tão pouco profissional use meu nome em vão. Irei até as últimas consequências não apenas para proteger a mim e aos meus, mas também irei também comprovo que as fontes, palavras e escritos proferidos até agora, foram meramente perversos e de todo infundados. Agradeço aos que me acompanham e respeitam não só a mim e aos meus, prestem atenção especial ao que se fala e escreve, há ofensas gratuitas depois esse tipo de notícia que machuca, machuca e nos deixa de mãos atadas quando se trata do nosso bem mais precioso que é a família. Meus netos alguns deles já leem e ouvem pessoas e críticas. E é por isso que não vou desistir até que este jornal prove tudo o que foi escrito hoje.”