Fan Tokens: Dois detentores de Fan Token experimentaram os segredos do pódio de Alonso em Miami

HAdquirir um Token de Fã de $AM do Socios.com pode ser extremamente lucrativo. Foi o que encontraram os fãs da Fórmula 1, Luis e Rodrigo, ao viverem uma experiência única no Grande Prêmio de Miami com Aston Martin.

Os dois tiveram a oportunidade de acompanhar o trabalho da equipe para ajudar Alonso terminar em terceiro e subir ao seu quarto pódio em cinco corridas.

Aston Martin, por dentro

Aston Martin decidiu convidar vários torcedores para conhecer a equipe e seus pilotos.

Entre eles estava Fernando Alonsoque mais uma vez emocionou muitos fãs do automobilismo com seu magnífico início de temporada de 2023.

Além dos três pódios em Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, agora houve um em Miami.

Em suma, foi o momento perfeito para uma oportunidade fotográfica em perfeita companhia, bem como a experiência de visitar o Aston Martin pit-garage e vivenciar de perto o trabalho da equipe britânica em campo.

Esta é uma experiência que normalmente só pode ser admirada na TV, mas Luís e Rodrigo conseguiram estar na linha de frente.

O que são Tokens de fãs da Aston Martin ($AM)?

Tokens de fãs do Aston Martin ($AM) são ativos digitais gerenciados usando a tecnologia blockchain da Chiliz.

Eles são limitados em número e sua propriedade é registrada no blockchain permanentemente.

Com apenas um $AM, você pode acessar benefícios exclusivos e várias vantagens como um Aston Martin fã, como essa experiência com Fernando Alonso e Lance Stroll‘vapor.

Algumas recompensas incluem votação nas decisões da equipe ou acesso VIP a fins de semana de corrida ou eventos de patrocinadores.

Os Fan Tokens não têm data de validade e não requerem o pagamento de uma taxa de renovação anual.