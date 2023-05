Fan Tokens: Socios.com comemora seu primeiro ano no Brasil com premiação para os fãs

From Internacional de Porto Alegre to Flamengo, from Corinthians to Atletico Mineiro, from Palmeiras to Fluminense, from Bahia to Vasco da Gama to Sao Paulo.

O mundo dos Fan Tokens no Brasil está em festa. A conta Partners do país começou a comemorar seu primeiro aniversário com todos os usuários dos clubes mencionados acima.

Socios.com, um ano no Brasil

A conta do Twitter postou um anúncio pedindo a todos os interessados ​​nos prêmios que compartilhem e curtam. Em jogo está uma camisa oficial assinada, dois ingressos para um jogo em casa, 10 fichas de torcedor e 5.000 pontos SSU.

A resposta tem sido incrível, com algumas equipes chegando a mil usuários participando do sorteio para ganhar um dos prêmios em disputa.

O que são tokens de fãs do Socios.com?

Tokens de fãs são ativos digitais utilizáveis ​​que permitem que os fãs de esportes se conectem ativamente com seus times favoritos, participem de decisões e tenham acesso a um programa de fidelidade exclusivo, onde podem ganhar recompensas que vão desde mercadorias oficiais assinadas até experiências exclusivas.

Mais de 160 organizações de 10 esportes diferentes e 25 países diferentes trabalham com o Socios.com, a plataforma que criou o Token Token.

Clubes brasileiros como o Atlético Mineiro lançaram seu Token Token através do Socios.com e desde então dezenas de campanhas deram a seus torcedores a possibilidade de participar de inúmeras decisões.