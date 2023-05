Fãs de Kendall Jenner a criticam por excluir Bad Bunny das fotos

Kendall Jenner e coelho mau são um dos casais de celebridades mais procurados e falados no momento, mas os fãs agora estão convencidos de que há um problema entre a dupla.

Tem havido inúmeros exemplos de Jenner postando fotos de eventos em que ambos estiveram, mas aparentemente não incluindo Bad Bunny. Ela foi acusada por fãs de cortá-lo das fotos, mas não está claro o porquê.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi vê-los em um Los Angeles Lakers jogo contra o Golden State Warriors. Durante aquele jogo, Kendall pode ser visto ignorando o cantor porto-riquenho.

Nada de novo

Esse não é o único gesto que incomoda os fãs da cantora, que veem como Jenner mais uma vez o envergonhou ao postar uma série de fotos em sua conta do Instagram.

A modelo de 27 anos postou algumas imagens, incluindo um vídeo de passeios a cavalo, selfies e afins. Teve uma foto em especial que chamou a atenção dos seguidores, pois ela editou a imagem e recortou coelho mau enquanto ele estava segurando seu dedo médio com Renell Medrano e Jenner em um recente Lakers jogo.

O cantor deveria estar na foto, mas ela o retirou da imagem que compartilhou em suas redes sociais.

Isso indignou todos os fãs que o tiraram Kendall por desconsiderar o porto-riquenho. “Você editou isso de propósito para que eles não vissem seu namorado? Todos nós vimos as fotos não editadas para sabermos que ele estava lá. Mostre-se”, “Onde estão as fotos com coelho mau?” ou “Post it” foram alguns dos comentários que o americano recebeu.