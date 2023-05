Fãs de Shakira enlouquecem ao saber que Tom Cruise está interessado nela

Tom Cruise aparentemente quer tribunal Shakira no que poderia ser um novo romance – mas seus fãs estão tendo uma reação hilária à notícia… FIQUE LONGE!!!

Página Seis saiu com uma história terça-feira, alegando que os insiders estão dizendo que Tom está “extremamente interessado em persegui-la” – isso depois que eles se cruzaram no domingo no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 … onde foram fotografados parecendo alegres, sem mencionar que conversam muito .

De acordo com a saída, há alguma química entre eles – então, parece que eles se deram bem … o suficiente para ele enviar flores para ela após o encontro, o que ele supostamente fez.

Claro, os dois estão solteiros e solteiros no momento… principalmente Shakira, que acabou de passar por um desagradável divisão públicat com seu parceiro de longa data e estrela do futebol Gerard Piqué – que a traiu com uma mulher mais jovem e menos famosa … com quem ele está namorando atualmente.

Não apenas isso, mas Tom e Shakira não estão muito longe em idade – ela tem 46 e ele tem 60… e ambos estão no escalão superior do estrelato. Além disso, como observa PS, ela não é mais alta que ele.

No papel, você pensaria que eles seriam uma ótima combinação – mas o Twitter certamente não gosta do emparelhamento … e eles estão divulgando isso em massa. Os usuários estão gritando no vazio na esperança de que Shakira os ouça. A mensagem é… por favor, não se meta com esse cara, Shak.

Um tweeter escreveu, “SHAKIRA! OUÇA-ME! ELE ESTÁ TENTANDO RECRUTAR VOCÊ PARA SCIENTOLOGY! NÃO SAIA COM ELE! OUÇA-ME! SHAKIRA!!” Outro gorjeou, “”Fique longe dela” e “fique longe dela” tendências porque há relatos de que Tom Cruise quer namorar Shakira está me enviando.” Obviamente, em referência ao surto coletivo.

A razão pela qual eles não querem que ela namore Tom, ao que parece, tem a ver com seus relacionamentos anteriores – bem como sua conexão com a Cientologia. O pessoal do aplicativo Bird acha que essas duas coisas historicamente não combinaram muito bem … especialmente quando ele está envolvido com mulheres famosas.

A ex-esposa dele Nicole Kidmana reação icônica de seu divórcio de Tom sendo finalizado em 2001 vem à mente … quando ela foi vista regozijando-se do lado de fora de um escritório de advocacia, o que foi revelador.

Com isso dito, sentimos que é meio injusto com Tom zombar dele assim … e talvez até com Shakira também. O fato é que ambos cresceram e provavelmente estão atualizados sobre as repetições um do outro. Então, se Shakira se sentir inclinada a testar as águas do cruzeiro – ela deveria.