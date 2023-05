Fãs de ‘Succession’ compram a camiseta de Roman Roy do Walmart após o final

Os fãs de “Succession” criaram suas próprias recordações, agora que a série chegou ao fim … reunindo-se no Walmart para comprar a mesma camiseta do ator Kieran Culkin usava no final.

Aqui está o acordo … o episódio final do drama de sucesso caiu no domingo, e no show, Roman Roy, interpretado por Kieran, usa uma camiseta azul bebê com listras na manga … uma mudança completa de seu visual habitual , e começou a se tornar viral.