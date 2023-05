Fãs do Boston Celtics festejam nas ruas após vitória do Buzzer-Beater contra o Miami Heat

Os fãs do Boston Celtics estavam festejando como se tivessem vencido o campeonato no sábado à noite … comemorando nas ruas de Beantown após a vitória milagrosa do time contra o Miami Heat.

Se você acha que a comemoração é exagerada… provavelmente não estava assistindo ao jogo. Perdendo por um com menos de um segundo restante no relógio do jogo, Derrick White deu o pontapé inicial para salvar a temporada do Celtics.