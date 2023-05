Fãs se perguntam se DiCaprio e Hadid voltaram a ficar juntos após jantar em Nova York

Fresposta de ambos Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid ficaram se perguntando se os dois estão juntos novamente, pois ambos foram vistos desfrutando de um jantar com amigos juntos na cidade de Nova York.

O ator e a supermodelo foram vistos saindo de Cipriani Downtown, no bairro de Soho, em Manhattan, na manhã de sexta-feira.

Os fãs imediatamente ganharam vida, se perguntando se o jovem de 18 anos e o de 28 anos reacenderam o romance que se desfez.

Uma fonte disse ao Page Six que os dois estavam com um grupo de cerca de 20 pessoas no jantar e não estavam sentados um ao lado do outro. Na verdade, eles também deixaram o jantar separados, com cerca de três minutos de intervalo, segundo a fonte.

Os fãs continuam se perguntando sobre DiCaprio e Hadid

Ficou claro que DiCaprio queria ficar fora do radar o máximo possível, pois usava uma roupa toda preta com uma máscara e um boné de beisebol preto puxado para baixo.

Nos últimos meses, houve outras ocasiões em que DiCaprio e Hadid foram vistos saindo juntos. Em março, os dois foram vistos festejando no mesmo evento pré-Oscar.

“Não havia nenhum PDAmas eles ficaram juntos quase a noite toda e mal saíram do lugar”, disse uma fonte à People na época, após a festa de Darren Dzienciol e Richie Akiva em Los Angeles.

Outra fonte também disse à Us Weekly na época: “Leo e Gigi ficaram juntos a noite toda. Não houve PDA, mas eles nunca saíram do lado um do outro.”

A relação entre os dois nunca ficou muito séria com Hadid tendo que se concentrar muito mais em seu filho de dois anos.

“Gigi não tem energia para correr atrás de DiCaprio”, disse uma fonte ao PageSix em dezembro de 2022. “A rotina dele é demais para ela.”