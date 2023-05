Fechamento das Inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 na Faminas

O período de inscrição para o Vestibular 2023/2 de Medicina da Faculdade de Minas (Faminas) chega ao fim neste domingo, dia 28 de maio. Desse modo, aqueles que desejam participar desse processo poderão realizar as suas inscrições até as 23h59 de hoje.

As inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, como é feito tradicionalmente. Portanto, os interessados devem acessar o site da Faminas e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. É necessário informar todos os dados pessoais e escolares solicitados.

Após realizar a inscrição, os estudantes deverão pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no edital para efetivar o cadastro. De acordo com os editais, o valor da taxa varia de acordo com a modalidade de seleção e com o período de pagamento.

Modalidades de seleção

Conforme divulgado pela Faminas, o Vestibular de Medicina 2023/2 contará com duas formas de seleção. Desse modo, no momento da inscrição, o estudante poderá optar entre uma das duas opções:

Aplicação de prova presencial;

Aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O valor da taxa de inscrição para a seleção via prova presencial, por unidade, é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para os candidatos que optarem pela inscrição unificada, que permite concorrer às vagas das duas unidades da Faminas, o valor da taxa é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).



Provas presenciais

A aplicação das provas para os candidatos que optaram pela seleção tradicional está marcada para o dia 3 de junho de 2023. A aplicação acontecerá no período da tarde, das 13h às 18h (horário oficial de Brasília).

Ainda de acordo com o edital, a avaliação contará com 50 (cinquenta) questões objetivas formuladas em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Nesse sentido, o exame abarcará conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Além disso, a Faminas aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Conforme divulgado pela Faminas, haverá locais de prova nas seguintes cidades: Belo Horizonte (MG), Muriaé (MG), Montes Claros (MG), Governador Valadares (MG), Varginha (MG), Campos dos Goytacazes (RJ), Vitória (ES) e Goiânia (GO).

Seleção via Enem

Os candidatos que optaram pela seleção via notas do Enem puderam realizar as inscrições até o dia 7 de maio. De acordo com o edital, a Faminas aceitou para fins de classificação as notas das edições do exame ocorridas em 2020, 2021 e 2022.

A instituição vai considerar as notas das quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias) e também da prova de redação do Enem. A Faminas ainda não divulgou o resultado da seleção via notas do Enem.

Vagas e resultado A oferta total da Faminas nesta edição do Vestibular é de 133 vagas para ingresso de novos alunos no curso de Medicina, ofertado presencialmente, em período integral. Para a seleção via Enem, a oferta é de 20 vagas para Belo Horizonte e de 10 vagas para a unidade de Muriaé. Para a modalidade tradicional são ofertadas 70 vagas para Belo Horizonte e 33 para Muriaé. A data de publicação do resultado do Vestibular de Medicina 2023/2 ainda não foi informada. No entanto, a liberação da lista de classificados é esperada par a segunda quinzena de junho. As vagas ofertadas pela Faminas são para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. A Faminas é uma instituição de ensino superior privada com unidades no Estado de Minas Gerais. A instituição tem nota 4, numa escala máxima até 5, no Índice Geral de Cursos (IGC), principal indicador utilizado pelo MEC para apontar a qualidade do ensino. Veja mais informações no edital do processo seletivo. Leia também PUC-Minas receberá as inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 até o dia 31 de maio; saiba mais.