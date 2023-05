Ferramentas Gerais Abertura de Vagas: Descubra os Locais de Trabalho Disponíveis!

Confira quais são os postos de trabalho disponívies!

A Ferramentas Gerais, rede de lojas que é líder nacional na comercialização de suprimentos nos setores de manutenção, reparo e operação (MRO), está recrutando novos profissionais para compor seu time. Com isso, antes de contar mais sobre a história e atuação da marca, confira a lista de vagas ofertadas:

Analista de Recursos Humanos – Recrutamento e Seleção – Porto Alegre – RS;

Assistente Administrativo (Assistente de Frota) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Contábil – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Caixa PCD – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Merchandising – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de Recursos Humanos – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Caixa Operador (a) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Especialista de Produto – Minas Gerais – MG – Efetivo;

Fiscal – Curitiba – PR – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Caxias do Sul – RS – Aprendiz;

Promotor (a) de Vendas Externas – Itajaí – SC – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas Externas – Guaíba – RS – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas Externas – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Interno (a) – Curitiba – PR, Porto Alegre – RS, Itu – SP e Joinville – SC – Efetivo.

Vendedor (a) Lojista – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a Ferramentas Gerais

Sobre a Ferramentas Gerais, vale a pena ressaltar que a rede possui mais de 65 anos de tradição, sendo líder nacional no segmento e referência pela maior variedade de ferramentas, equipamentos e suprimentos para o trabalho profissional e industrial.

Além disso, dentre os inúmeros diferenciais da FG, está a operação logística de ponta, com máxima prontidão nas entregas em todo Brasil, além de cinco lojas no sul do país. Por fim, a Ferramentas Gerais reforça sua missão de estar sempre à frente no mercado, propondo soluções completas no segmento, que agreguem valor aos seus clientes em todo o território nacional.

Como se inscrever

Agora que a lista de vagas já foi exposta, você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

