Festa Literária de Penedo promove diversão e contação de histórias para crianças

Secom PMP

A abertura da Festa Literária de Penedo lotou o Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto nesta quarta-feira, 03.

Centenas de crianças do ensino infantil foram transportadas das escolas da rede pública municipal para se divertir e aprender no amplo, confortável e climatizado espaço onde funcionou o antigo Cinema São Francisco.

A atividade extraclasse proporcionada pela FliPenedo colocou no palco a equipe coordenada por Fátima Maia, escritora e compositora.

A autora dos livros A História de Tatibitati e Criar e Recrear entreteve a plateia com música, teatro e muita animação no trabalho que informa sobre natureza e folclore, com duas apresentações na manhã de hoje e outra às 14h30, todas no Centro de Convenções.

De forma inédita, a FliPenedo descentralizou atividades em sua segunda edição e levou a educadora social Vera Leide Nazaré até o Centro Juvenil Maria Auxiliadora, na Vila Matias.

Crianças e adolescentes atendidas na instituição de assistência social situada na parte alta da cidade, participaram das atividades de contação de histórias e educação artística, apresentadas como ferramentas de inclusão social.

Oralituras

O primeiro dia da FliPenedo 2023 reserva ainda atrações para outros públicos, além do infanto-juvenil. Logo mais à tarde, as alagoanas Arriete Vilela (escritora) e as multiartistas Linete Matias e Vitória Rodrigues participam da Mesa Oralituras, às 14 horas, no Theatro Sete de Setembro.

Linete e Vitória também se apresentam no Centro de Convenções, às 21 horas, com o show que encerra a programação de hoje.

Além dessas atrações, todas abertas ao público, a Festa Literária de Penedo tem ainda nesta quarta, 03, debate sobre o poeta alagoano Jorge de Lima no Theatro Sete de Setembro (15 horas) e sobre o escritor e historiador penedense Ernani Méro, logo após a abertura oficial da FliPenedo, às 18 horas, no primeiro teatro construído em Alagoas.

Confira a programação completa da FliPenedo 2023 clicando aqui

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte