Festas de Tiffany Haddish com Snoop Dogg, Paris Hilton e mais celebridades na gala ‘She Ready’

Tiffany Haddish puxou todas as paradas e atraiu muita atenção de celebridades para sua primeira gala … criando uma noite extremamente divertida, repleta de grandes nomes, todos sob o mesmo teto.

A festa da comediante aconteceu no The Beehive em DTLA na noite de sexta-feira, em parceria com sua fundação She Ready, uma organização que ajuda a apoiar crianças adotivas.

O poder das estrelas foi inigualável – Paris Hilton estava na cabine do DJ, Snoop Dogg dar Mário levado ao microfone durante a festa, e Jimmy Kimmel ganhou uma pintura que Tiffany fez durante seu primeiro encontro com seu ex, Comum! Não tenho certeza de onde Jimmy vai pendurar esse pedaço do passado de Tiffany, no entanto.

Essa não foi a única coisa leiloada… Lil Rel Howery ganhou uma viagem para o Reino Ashanti na África, e outras pessoas na multidão saíram com coisas como uma turnê de Jay Lenoenorme garagem de carros e jantar no apartamento da Tiffany – com ela fazendo a comida!

As doações também estavam voando além das paradas – Kimmel não apenas doou US$ 25 mil extras, mas o comediante Joe Koy também arremessou na mesma quantidade para ir para sua fundação. Bert Kreischer também jogou uma bomba de $ 25.000 … enquanto arrancava a camisa para a multidão, é claro.

A gala, que acabou arrecadando mais de $ 200.000 na noite de sexta-feira, teve um grande tema de baile, então as pessoas estavam vestindo buquês e boutonnieres com seus ajustes. Havia também um local para tirar fotos do baile e até mesmo uma tigela de ponche “espumada”, levando as pessoas de volta ao último ano.