Fetty Wap é condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas

O juiz também sentenciou Fetty a 5 anos de supervisão pós-libertação… de acordo com um representante do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.

Fetty acabou ganhando um ano a mais do que esperava. Como relatamos pela primeira vez, ele havia feito uma petição ao tribunal para uma sentença de 5 anos que é o mínimo obrigatório.

Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York Paz de Breon pediu ao juiz para dar-lhe algo entre 7 e 9 anos, alegando que Fetty participou de uma grande organização de tráfico de drogas que inundou Long Island com cocaína.

No final das contas, o juiz caiu bem no meio.

TMZ contou a história … Fetty foi preso a caminho de Rolling Loud New York em 2021, com os federais acusando ele e vários outros de usar caminhões do USPS para contrabandear cocaína. Os federais dizem que sua investigação revelou 16 quilos de coca.