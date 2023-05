FGTS: Presente para os Trabalhadores com a Grande Notícia!

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso pago pelo empregador que ampara o trabalhador. Em suma, trata-se de 8% do salário bruto mensal do funcionário que é depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal.

Existem diversas maneiras de consultar o saldo do seu FGTS atualmente. No entanto, o importante é que tenha o número de PIS para realizar a consulta. É válido ressaltar que o número do seu PIS pode ser encontrado na carteira de trabalho digital.

Saldo via SMS ou por meio digital

O saldo do seu FGTS pode ser consultado via SMS ou de forma online na conta da Caixa. Em ambos casos, é possível receber notificações por meio de cadastramento feito na plataforma oficial da Caixa Econômica Federal. Contudo, não menos importante, o seu saldo de FGTS pode ser consultado também nas agências da Caixa.

Plataforma oficial da Caixa

Assim sendo, para consultar o seu FGTS, deverá acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal e buscar pela opção “FGTS”. Por conseguinte, deve clicar na opção “consultar FGTS”, informar o número do seu CPF e uma senha previamente cadastrada.

Contudo, é possível que não tenha uma senha cadastrada. Se for o caso, basta criar uma senha através do próprio site da Caixa, para isso, deverá informar o número do seu NIS.

Com o devido cadastro do seu CPF e com a senha, deve acessar a conta da Caixa e consultar o saldo disponível. Na consulta online, o trabalhador consegue visualizar todo o histórico de depósitos realizados pela empresa, além de verificar possíveis saques.

Aplicativo do FGTS

Ademais, pelo aplicativo do FGTS, também é possível realizar a consulta. Para isso, baixe o aplicativo no seu celular. Da mesma maneira, deverá acessar o app através do CPF e senha para visualizar o saldo, bem como todo o histórico de movimentações da sua conta do FGTS.

O valor referente ao saldo do FGTS estará disponível para saque na data de aniversário do trabalhador, através da opção de saque-aniversário, ou ainda, em situação de demissão sem justa causa. Além disso, a lei também permite que o saque seja realizado em situações emergenciais, como calamidade pública ou em caso de diagnóstico de doenças específicas.

Calendário do saque-aniversário do FGTS em 2023

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS para 2023, segundo informações oficiais da Caixa.

Para a correta leitura das informações, considere o mês de nascimento do trabalhador e o período em que pode ocorrer o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.



Janeiro: período de saque do FGTS disponível entre 2 de janeiro e 31 de março.

Fevereiro: período de saque do FGTS disponível entre 1º de fevereiro e 28 de abril.

Março: período de saque do FGTS disponível entre 1º de março e 31 de maio.

Abril: período de saque do FGTS disponível entre 3 de abril e 30 de junho.

Maio: período de saque do FGTS disponível entre 2 de maio e 31 de julho.

Junho: período de saque do FGTS disponível entre 1º de junho e 31 de agosto.

Julho: período de saque do FGTS disponível entre 3 de julho e 29 de setembro.

Agosto: período de saque do FGTS disponível entre 1º de agosto e 31 de outubro.

Setembro: período de saque do FGTS disponível entre 1º de setembro e 30 de novembro.

Outubro: período de saque do FGTS disponível entre 2 de outubro e 29 de dezembro.

Novembro: período de saque do FGTS disponível entre 1º de novembro e 31 de janeiro de 2023.

Dezembro: período de saque do FGTS disponível entre 1º de dezembro e 29 de fevereiro de 2023.

Cuidado com golpes

Além disso, é válido informar que o saque-aniversário possui sete faixas de pagamento. Dessa maneira o trabalhador consegue sacar um percentual do valor disponível na sua conta, de acordo com cada faixa, já que o que muda é o valor que pode ser sacado em cada situação.

Portanto, não acredite em nenhum tipo de contato que ofereça o saque-aniversário. Pois essa informação é diretamente fornecida ao trabalhador pela Caixa, através dos canais oficiais.