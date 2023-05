FGTS: Saque de Até R$ 2,9 MIL Liberado Hoje para Comemorar a Festa no Brasil

A Caixa Econômica Federal liberou um novo saque para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Estima-se que um grande número de trabalhadores com carteira assinada seja beneficiado.

O trabalhador formal já conta com algumas modalidades do FGTS, que possibilitam realizar alguns saques relacionados ao fundo. O saque pode ser utilizado em várias situações, como para o pagamento de dívidas, investimentos e na aquisição de uma casa própria, por exemplo.

A saber, o FGTS proporciona ao trabalhador com carteira assinada uma maior segurança em casos de despesas eventuais, como as de saúde, por exemplo. Ademais, o profissional recebe em sua conta, todos os meses, uma parte relativa ao seu salário, paga por seu empregador, ou seja, cerca de 8%.

O trabalhador durante sua jornada, acumula os depósitos feitos em sua conta. Pode-se utilizar o saldo do FGTS para cobrir alguns gastos no caso de haver uma demissão sem justa causa. Dessa forma, o profissional garante uma renda extra para cobrir suas despesas após o término do contrato de trabalho.

Saque de até R$ 2.900 do FGTS

Em 2019, houve a aprovação de uma nova modalidade de saque do FGTS para os trabalhadores formais brasileiros. Em síntese, trata-se do saque-aniversário, que permite ao beneficiário retirar uma parcela do saldo do Fundo de Garantia, disponível em sua conta, no mês do seu nascimento.

Recentemente, a Caixa Econômica Federal disponibilizou o saque-aniversário para os trabalhadores nascidos em maio. Por meio dessa modalidade, o trabalhador pode retirar até 50% de seu saldo do FGTS. A saber, o valor máximo a ser liberado para o beneficiário é até R$2.900.

Confira abaixo a tabela oficial de valores que podem ser resgatados do saque-aniversário, de acordo com a faixa de saldo do fundo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

É válido salientar que é possível retirar o dinheiro até três meses depois do seu aniversário. Portanto, quem deseja fazer o saque deve observar o calendário.

De acordo com economistas, o saque-aniversário beneficia os trabalhadores brasileiros ao disponibilizar a eles uma renda extra. Desse modo, o dinheiro pode ser útil para a quitação de débitos e, até mesmo, financiamentos. Especialistas dizem que o dinheiro parado nas contas dos profissionais os prejudicam.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Abaixo, confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2023:

Mês de nascimento Período de saque Janeiro De 2 de janeiro a 31 de março Fevereiro De 1º de fevereiro a 29 de abril Março De 1º de março a 31 de maio Abril De 3 de abril a 30 de junho Maio De 1º de maio a 31 de julho Junho De 1º de junho a 31 de agosto Julho De 3 de julho a 29 de setembro Agosto De 1º de agosto a 31 de outubro Setembro De 1º de setembro a 30 de novembro Outubro De 2 de outubro a 29 de dezembro Novembro De 1º de novembro a 31 de janeiro de 2024 Dezembro De 1º de dezembro 29 de fevereiro de 2024



Você também pode gostar:

Dinheiro parado no FGTS

O trabalhador que adquire o saque-aniversário pode utilizar o dinheiro de outras maneiras, como em investimentos e para pagar diversos tipos de financiamentos. Com os valores de sua conta do FGTS, o profissional também pode quitar empréstimos feitos com juros altos.

No entanto, o Governo Federal tem falado em acabar com o saque-aniversário, o que poderia prejudicar inúmeros trabalhadores que contam com a quantia do fundo todos os anos. Estima-se que o Palácio do Planalto pensa em terminar com esse tipo de saque para ter fundos para outros programas sociais.

De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), sobre o fim do saque-aniversário, “Eu não posso afirmar isso, porque aí eu estaria substituindo o parlamento, é uma lei estabelecida, o que nós vamos oferecer ao parlamento é a possibilidade de mudanças drásticas em relação a isso”.

Em conclusão, sobre o rendimento do FGTS, economistas afirmam que ele é muito baixo, e que faria mais sentido se os trabalhadores pudessem receber logo o dinheiro para utilizar o recurso da maneira que preferirem. A renda do fundo, entretanto, empata com a dos índices inflacionários do país.