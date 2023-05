Filha de Lance Blanks, ex-GM do Phoenix Suns, informa que ele se suicidou

Fvermes Phoenix Suns GM Lance Blanks morreu por suicídio em 3 de maio, conforme relatado por sua filha Riley Blanks Reed em uma coluna emocionante para a ESPN publicada na terça-feira. Reed optou por não compartilhar os detalhes da morte de seu pai e, em vez disso, concentrou-se em celebrar sua vida e caráter.

“Tudo o que precisamos fazer é lembrá-lo, honrá-lo, celebrá-lo e derramar nosso amor pela família que o fez feliz”, escreveu ela.

Espaços em brancoque também foi analista de basquete universitário da ESPN e Rede Longhornjogou pelo Universidade do Texaslevando os Longhorns a uma vaga na Elite Eight em 1990 e sendo introduzido no Hall of Honor da escola em 2007. Mais tarde, ele foi convocado pelo Pistões e jogou pelo Timberwolvesalém de passar três temporadas na Europa.

Reed disse que embora os elogios e as estatísticas de seu pai fossem impressionantes, era seu caráter que se destacava. “Não ouço falar do currículo dele”, escreveu ela. “Ouço sobre o caráter dele.”

Blanks trabalhou como GM assistente para o cavaleiros por cinco temporadas antes de ingressar no sóis escritório de frente. Ele encerrou seu mandato com o Suns em 2013, após três temporadas sem jogar nos playoffs.

Riley acalentava suas memórias com seu pai

Blanks deixa sua esposa Renee e duas filhas, incluindo Reed, que ele ajudou a se tornar um tenista recruta de quatro estrelas na Virgínia. Em sua coluna, Reed compartilhou o quanto seu pai amava sua família e o quanto ela valorizava as memórias que eles compartilhavam.

“Papai, Lance, LB, meu herói para sempre, deixou um vazio que não pode ser preenchido”, escreveu ela. “E, no entanto, encontro consolo na promessa de honrá-lo com tudo o que ele nos deixou. No abraço amoroso de minha irmã, Bryn, vou lembrar que nós dois estamos para sempre conectados ao homem notável que era nosso mundo.”