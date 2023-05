Filha de Travis Barker, Alabama critica críticos por causa de sua maquiagem

Alabama Barker não tem nenhum problema em dar o que pensa aos trolls da mídia social … atirando de volta nas pessoas, especialmente as mais velhas, que têm algo a dizer sobre ela usar uma tonelada de maquiagem.

A filha de 17 anos de Travis Barker dar Shanna Moakler bateu palmas para seus odiadores via TikTok … depois que algumas pessoas on-line a envergonharam por parecer muito crescida para sua idade, chamando especificamente seu guarda-roupa e maquiagem.

Alabama postou um vídeo com um rosto cheio de batidas, sincronizando os lábios com o clipe de áudio viral … “Eu diria como você é, mas você não vai gostar.” A legenda dela diz: “Quando Kathryn com 3 filhos, apenas delineador, 4 loiros de cores diferentes e sapatos Tom, falam sobre minha maquiagem ou minha idade”.