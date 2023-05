Filha do co-proprietário do Kansas City Chiefs, Clark Hunt, Gracie aproveita o sol mexicano

Gracie Huntfilha de Kansas City Chiefs sócio Clark Huntvoltou a aproveitar suas férias durante o fim de semana do Memorial Day.

Depois de passar um tempo recentemente no sul da Flórida, ela visitou um de seus locais de férias favoritos mais uma vez. Especificamente, ela compartilhou uma foto sua no México, mais especificamente em Cabo San Lucas, Baja California Sur.

“Há alguns lugares aos quais não posso deixar de voltar sempre”, Caçar escreveu.

“Confira no meu blog alguns dos meus lugares favoritos no sul da Flórida. Passei os últimos três fins de semana no Sunshine State, de Seaside a Miami e Palm Beach, e já estou ansioso pela minha próxima visita.”

gracie ganhou destaque nas redes sociais com as fotos das férias, causando alvoroço entre os seguidores. Ela tem seguidores significativos em plataformas como Instagram e TikTok, com mais de 360.000 seguidores no Instagram e 83,7 mil no TikTok.

Seu envolvimento na NFL e seu título de Miss Kansas, EUA 2021 contribuíram para sua popularidade.

Embora gracie está ligada ao futebol através da propriedade de sua família do chefes, que remonta ao estabelecimento da equipe em 1959, seus interesses e realizações vão além do esporte. Durante sua estada em Cabo, ela compartilhou fotos de si mesma usando um biquíni fio dental, que rapidamente se tornou viral.

Mostrando sua confiança e estilo, ela mais uma vez chamou a atenção e lembrou seus seguidores de suas capacidades fora do campo.